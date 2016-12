6 Conceptos erróneos sobre la reparación de un smartphone

Hay varios conceptos erróneos que los consumidores tienen sobre la reparación de iPhones, smartphones de Samsung y otros teléfonos móviles.

1. “Las únicas personas que pueden arreglar mi smartphone son técnicos certificados.”

No se requiere certificación para operar en un taller de reparación de smartphones. Una “certificación” para esta industria es alcanzable a través de cursos y escuelas privadas pero hay muchos técnicos autodidacta en la industria que no han asistido a un solo curso. Estos técnicos utilizan sus vastos recursos disponibles para investigar y aprender reparaciones ellos mismos. Hay cientos de grandes talleres de reparación con técnicos conocedores que no están técnicamente “certificados”, pero podrían arreglar perfectamente el teléfono.

Sugerimos revisar las webs y comentarios del taller de reparación antes de confiar en cualquiera.

2. “Si un taller de reparación de terceros arregla mi teléfono móvil, anulará la garantía”.

Si tienes un iPhone o un smartphone Samsung con una pantalla rota o cualquier otro daño accidental, la garantía limitada de un año del teléfono ya está anulada. Ir a un taller de reparación “no certificado” no anulará la garantía.

Los proveedores de servicios tratarán de convencernos de comprar un nuevo teléfono en lugar de repararlo. Los talleres de reparaciones que ofrecen reparaciones después de la garantía siempre harán lo que puedan para arreglar el smartphone para que no tengas que comprar uno nuevo y 9 veces de cada 10 te dirán que la reparación del teléfono será más barato que reemplazarlo.

3. “Cuesta demasiado dinero la reparación de mi smartphone”

Esto es subjetivo y los precios varían en función de muchos factores.

Teniendo en cuenta cuánto que nuestra vida gira en torno a nuestro smartphone y con la frecuencia con la que usamos diariamente, es un pequeño precio que tenemos que pagar para que funcione como nuevo. Una vez que sepamos cuánto vale el teléfono realmente, nos daremos cuenta de que la reparación definitivamente vale la pena.

4. “¿200€ por arreglar mi Galaxy S5 ?! Pero si sólo pagué 150€ por ello!”

Muchas personas no saben lo valiosos que son los smartphones de la talla del iPhone o un Samsung Galaxy, este es el error más común sobre la reparación teléfonos móviles.

5. “Mi smartphone no se puede arreglar.”

Sí se puede. Seguro.

6. “Puedo arreglar este iPhone / iPad / Smartphone yo mismo, no hay problema!”

Muchos clientes compran piezas de reparación de teléfonos móviles online, intentan arreglar el teléfono ellos mismos y luego aparecen en un taller de reparación con una bolsa llena de tornillos y con un smartphone medio montado. No se necesita ser un genio para reparar un teléfono inteligente, pero rara vez el consumidor promedio se da cuenta de cuánto tiempo (y frustrante) suelen ser estas reparaciones y es que parece mucho más fácil de lo que realmente es. A menos que seas técnico o estés muy confiado en tus habilidades personales y si no sabes que hacer con tu movil te aconsejamos que lo dejes a los profesionales.